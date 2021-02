Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Navi und Werkzeug aus Auto entwendet

Gescher (ots)

Auf einen Akkuschrauber der Marke Makita und ein mobiles Navigationsgerät hatten es Unbekannte in Gescher abgesehen. Zudem brachen die Täter einen Mercedes-Stern ab. Der graue Wagen stand zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, auf der Straße Auf der Twente. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

