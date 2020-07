Polizei Hagen

POL-HA: Wütender Radfahrer schmeißt Rad auf den Gehweg

Hagen (ots)

Als ein 39-Jähriger am Montag, 20. Juli, gegen 16:40 Uhr aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße sah, bemerkte er einen 50-Jährigen, der sein Fahrrad mehrfach wütend auf den Gehweg warf und dabei zornig schrie. Der Hagener verließ umgehend die Wohnung um nachzusehen, ob sein geparkter Fiat getroffen wurde. Am Fahrzeug konnte er frische Kratzer an der Stoßstange feststellen. Er verständigte die Polizei und sprach den Radfahrer, der sich in der Zwischenzeit in Richtung Frankfurter Straße entfernt hatte, auf die Beschädigungen an. Dieser bestritt, das geparkte Auto getroffen zu haben. Nach Eintreffen der Beamten bestätigte jedoch eine 50-jährige Zeugin die Angaben des Fiat-Besitzers. Die Polizei prüft nun, ob die Beschädigungen am Auto durch den Radfahrer entstanden sind. (ra)

