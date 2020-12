Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Wittingen

WittingenWittingen (ots)

Wittingen, Knesebecker Straße (Landesstraße 286) 28.11.2020, 16.50 Uhr bis 17.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vorvergangenen Wochenende in Wittingen ereignet hat.

Ein 72-jähriger aus Erpensen stellte seinen blauen VW Touran am Samstag, 28. November, gegen 16.50 Uhr auf dem Parkstreifen an der Knesebecker Straße, Höhe Hausnummer 31, in Fahrtrichtung Knesebeck ab. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte dann in den nachfolgenden zehn Minuten den Außenspiegel an der Fahrerseite des Touran, der hierdurch erheblich beschädigt wurde.

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Um sachdienliche Hinweise zu letzterem bittet die Polizei in Wittingen, Telefon 05831/252880.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell