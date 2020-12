Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autoanhänger gestohlen

WittingenWittingen (ots)

Wittingen, OT Boitzenhagen, Bickelsteinstraße 28.11.2020 - 01.12.2020

Bislang unbekannte Täter entwendeten kürzlich einen drei Meter langen Pkw-Anhänger der Marke Saris in Boitzenhagen. Der Anhänger im Wert von rund 1.000 Euro stand geparkt auf dem Grundstück des 71-jährigen Eigentümers in der Bickelsteinstraße, Ecke Moortrift. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Autoanängers bitte an die Polizei in Wittingen, Telefon 05831/252880.

