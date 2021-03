Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Katze gerettet

Baden-Baden (ots)

Am Mittwochabend konnte eine Katze aus einem leerstehenden Haus in Balg gerettet werden. Um 20:10 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und teilte mit, dass er Katzengeräusche aus einem leerstehenden Haus wahrnehmen konnte. Er vermutete, dass die Katze darin eingesperrt sein könnte, was die Polizeistreife vor Ort schnell bestätigen konnte. Da kein Verantwortlicher für das Gebäude ermittelt werden konnte, wurde die Feuerwehr zur Tierrettung hinzugezogen. Diese konnte problemlos ein gekipptes Fenster, durch das vermutlich auch die Katze in das Haus gelangte, öffnen und die Katze einfangen. Da die kleine schwarze Katze sehr abgemagert erschien und kein Halsband trug, wurde sie ins Tierheim Lichtental zur weiteren Versorgung gebracht. /rv

