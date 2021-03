Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Ein Wohnungseinbruch, bei dem nach bisherigen Feststelllungen keine nennenswerte Wertgegenstände gestohlen wurden, spielte sich im Zeitraum zwischen dem vergangenen Samstag (6. März) und Mittwoch (10. März) in der Kirchstraße ab. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Anwesen und durchsuchte die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden ist. Wer im angegebenen Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl in Verbindung zu setzen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell