POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Medizinischer Notfall

Offenburg (ots)

Ein 66-jähriger Autofahrer war am Mittwochmittag auf der K5369 von Rammersweier in Fahrtrichtung Durbach unterwegs, als er mit seinem Auto samt Anhänger in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam und auf einem Grünstreifen zum Stehen kam. Trotz erfolgter Reanimation konnte der Senior nicht mehr gerettet werden und verstarb wenig später in einer Klinik. Nach ersten Ermittlungen dürfte dem Unglück eine medizinische Ursache zu Grunde liegen.

