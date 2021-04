Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach Tötung von Tieren in Besigheim: Weiteres Lamm aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Schafe und Hühner aus einem Gartengrundstück auf der Vogelinsel geholt und brutal getötet haben (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4892318 ), wurde am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr eine weiteres an den Beinen gefesseltes Lamm im Neckar bei Kirchheim treibend aufgefunden. Dabei handelt es sich vermutlich um ein bereits in der Nacht zum Freitag aus dem Gehege geholtes Tier.

Die polizeilichen Ermittlungen erbrachten bislang noch keine heiße Spur. Unterdessen haben neben einer Tierschutzorganisation auch mehrere Privatpersonen Belohnungen für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung des oder der Täter führen. Sie sind nur für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehören.

Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des oder der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell