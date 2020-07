Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinwirkung im Straßenverkehr unterwegs

Oberotterbach (ots)

Gestern, am Freitag, dem 03.07.20, wurde in der Unterdorfstraße in Oberotterbach ein 47 jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem PKW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Daraufhin musste der Fahrer die Polizeibeamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde gegen den 47-jährige Fahrzeugführer nun auch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell