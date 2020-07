Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Motorradunfall auf der B9

Bellheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam am Freitagmittag gegen 16:00h ein Motorradfahrer auf der B9 bei Bellheim Süd in Fahrtrichtung Germersheim zu Fall. Der Motorradfahrer kam beim Überholen in den Grünstreifen an der Mittelleitplanke und stürzte daraufhin. Nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen und die Unfallstelle absichern. Der Motorradfahrer wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die B9 war während der Unfallaufnahme und wegen Fahrbahnverschmutzungen für ca. eine Stunde voll gesperrt. Eine Ableitung wurde eingerichtet.

