Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sexueller Übergriff (Update)

Papenburg (ots)

Am Donnerstagabend soll es in einem Waldstück zwischen den Straßen Erste Wiek und Lüchtenburg in Papenburg zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein (wir berichteten). Wie sich nun herausstellte, wurde die Tat von dem vermeidlichen Opfer frei erfunden. Auch die Verletzungen habe sie sich nach eigener Aussage selbst zugefügt.

