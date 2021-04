Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Körperverletzung beim Naturfreundehaus - Polizei sucht Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Vorfall am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr beim Naturfreundehaus sucht das Polizeirevier Herrenberg einen noch unbekannten Motorradfahrer. Eine fünfköpfige Personengruppe war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß auf dem Weg vom Schönbuchturm zum Parkplatz des Hauses und wurde dabei von einer dreiköpfigen Gruppe verfolgt, aus der heraus ein 18-Jährige mit Steinen nach ihnen warf. Am Parkplatz warf der 18-Jährige auch einen Stein nach einem ankommenden Motorradfahrer und flüchtete anschließend vor dem ihn verfolgenden Motorrad in den Wald. Als er wieder herauskam, wurde er von einem Mitglied der fünfköpfigen Gruppe festgehalten. Der Motorradfahrer kam hinzu, versetzte dem 18-Jährigen einen Faustschlag und fuhr anschließend in Richtung Herrenberg davon. Er soll mit einer neonroten Maschine ohne Kennzeichen und auffällig lautem Motor unterwegs gewesen sein und ein rotes Sweatshirt getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

