POL-LG: ++ Wochenendpressmitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./ Uelzen vom 09.-11.10.2020 ++

Vom 09.10.2020 - 11.10.2020

Stadt/Landkreis Lüneburg:

--- Versammlung ---

Lüneburg/ Innenstadt

Am späten Freitag-Abend wurde durch mehrere Anwohner/innen und Passanten/innen eine kleinere Demonstration gemeldet. Etwa 50 Personen begaben sich demnach in Form eines zuvor nicht angezeigten Aufzuges durch verschiedene Straße in der Lüneburger Innenstadt. Sie führten Plakate und Pyrotechnik mit sich. Anlass des Aufzuges war offensichtlich eine Solidarisierung im Zusammenhang mit der am Vormittag durchgeführten und medial thematisierten Räumung der "Liebigstraße 34 in Berlin".

--- Körperverletzungsdelikte ---

Lüneburg/ Goseburg

Vermutlich im Rahmen von bereits länger andauernden Streitigkeiten kam es am Freitag- Abend gegen 20:00 Uhr in einem Supermarkt in der Goseburg zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen. Hierbei schlug und trat ein 28-jähriger Mann auf einen 30-Jährigen ein, welcher leicht verletzt wurde.

--- räuberischer Diebstahl ---

Lüneburg

Nachdem er beim Diebstahl einer Flasche Wodka vom Sicherheitsdienst eines Supermarktes in der Bleckeder Landstraße ertappt worden ist, wurde der bereits amtsbekannte 17-jährige Täter diesem gegenüber aggressiv und versuchte, ihn zu schlagen. Nachdem der Täter mitsamt dem Stehlgut zunächst flüchten konnte, wurden er, sowie seine drei ebenfalls minderjährigen Begleitpersonen, schnell durch eine eingesetzte Polizeistreife gestellt.

--- Falschgeld ---

Lüneburg/ Innenstadt

Gleich in zwei Fällen wurden durch unbekannte Täter/innen am Samstag-Nachmittag falsche Zwanzig-Euro-Banknoten in verschiedenen Geschäften in Umlauf gebracht. Durch damit durchgeführte Zahlungen in Geschäften erlangten diese Wechselgeld von wahrem Wert.

--- Diebstähle ---

Lüneburg

Am Samstag-Mittag gegen 12:30 Uhr wurde eine 73-jährige Lüneburgerin Opfer eines Diebstahls. Während sie mit dem Linienbus vom "Sande" aus die Innenstadt verließ, wurde aus ihrem getragenen Rucksack ihr Portemonnaie entwendet. Ebenfalls bestohlen wurde eine 30-Jährige, welche den Bus vom Platz "Am Sande" aus nutzte. Ihre nun fehlende Geldbörse hatte sich zuvor in ihrem Kinderwagen befunden.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131/ 8306-2216

--- Delikte rund um den Straßenverkehr ---

Lüneburg

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss ertappte die Polizei in der Nacht zum Samstag. Um 01:55 Uhr wurde ein 34-jähriger Lüneburger mit seinem Skoda kontrolliert. Er steht im Verdacht, seinen Pkw unter dem Einfluss von Cannabisprodukten geführt zu haben.

Mit dem Fahrrad unterwegs war um 03:26 Uhr ein 19-jähriger Lüneburger. Er hatte zuvor nicht nur "gekifft" sondern auch reichlich Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Bei beiden Personen veranlasste die Polizei eine Blutentnahme. Beide erwartet ein Verfahren.

Am Sonntag um 09:10 Uhr wurde ein 47-jähriger Lüneburger auf seinem Kleinkraftrad in der Hamburger Straße angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Am Samstag um 14:15 Uhr befuhr eine 55-Jährige die L216 von Kirchgellersen aus kommend in Richtung Reppenstedt. In Höhe einer Rechtskurve wurde sie von einem weißen Transporter überholt. Im Rahmen des Überholmanövers sei ein entgegenkommender Pkw zu einer Gefahrenbremsung genötigt worden, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Zeugen/innen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Reppenstedt unter 04131/244480 zu melden.

--- Streitigkeiten um Maskenpflicht ---

Lüneburg

Auch vor Lüneburg macht der Streit um das Tragen von Mund-Nasen-Schutz nicht halt. Sowohl in einem Großhandel in der Goseburg als auch bei einem Supermarkt in der Lüneburger Innenstadt geriet jeweils ein Kunde mit dem Personal diesbezüglich aneinander. Die Polizei musste schlichten. Es wird jeweils die Einleitung von entsprechenden Verfahren geprüft.

Die Polizei appelliert hier erneut, die geltenden Regeln einzuhalten.

--- Randalierer ---

Lüneburg/ Oedeme

Auf dem Gelände des Schulzentrums Oedeme hinterließen "feiernde" Jugendliche zum wiederholten Male ihren Unrat, kippten Mülleimer um und zündeten Knallkörper. Einige "Halbstarke" konnten durch die Polizei angetroffen und zum Aufräumen bewegt werden.

Stadt/ Landkreis Uelzen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 18.20 Uhr wird in der Veerßer Straße in Uelzen ein 47 Jahre alter Rollerfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontrollen auf der B4

Am Freitag und am Samstag sind auf der B4 Gemarkung Hoystorf Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Am Freitag sind in zwei Stunden 20 Verstöße geahndet worden, schnellstes Fahrzeug 149 km/h.

Am Samstag sind ebenfalls in zwei Stunden 15 Verstöße geahndet worden, schnellstes Fahrzeug hier 143 km/h.

Streit in der Gudesstraße

Am Samstag gegen 11.30 Uhr ist es in der Gudesstraße im Bereich der Kreuzung Mühlenstraße/ Mauerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem PKW-Fahrer gekommen. Grund dafür könnte ein Vorfahrtverstoß oder die falsche Bedienung des Fahrrades gewesen sein. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten versucht dann der Fahrer des E-Bikes den PKW-Fahrer zu schlagen. Dieser kann den Schlag jedoch abwehren. Der Radfahrer flüchtet daraufhin in die Kleine Mühlenstraße, konnte aber videografiert werden. Ein Verfahren wegen einer Körper-verletzung ist eingeleitet worden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 08.10 Uhr wird ein PKW-Fahrer in Bad Bevensen gemeldet, welcher seit längerer Zeit bei einem Bäcker auf dem Parkplatz steht und sich merkwürdig verhält. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer am Vorabend bei einem Fußballspiel Alkohol konsumiert hat und immer noch einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille hat. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Stadt/ Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Nötigung, Trunkenheit im Verkehr infolge BtM-Beeinflussung pp. Beutow: Ein 23jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem PKW BMW am Samstag, 10.10.2020, gg. 11:35 Uhr, in der Gemarkung Beutow die Kreisstraße 8 aus Richtung Sallahn kommend in Richtung Lüchow. Vor der Kreuzung des Ortsverbindungsweges Belitz - Beutow sollte das Fahrzeug zum Zwecke einer Kontrolle in einer dort eingerichteten Kontrollstelle angehalten werden. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die Haltezeichen des Polizeibeamten, erhöhte seine Geschwindigkeit und flüchtete in Richtung Lüchow. Ein weiterer Anhalteposten musste dem auf ihn zufahrenden PKW zur Seite ausweichen. Kurz vor der Einmündung zur B493 fuhr der Fahrzeugführer nach links in einen Wirtschaftsweg und stellte das Fahrzeug dort ab. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer setzten nun ihre Flucht fußläufig in ein dort beginnendes Waldstück fort. Hier konnten sie durch die ihnen folgenden Polizeibeamten festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge der nun erfolgten Überprüfungen ergab sich, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurden bei ihm Auffälligkeiten hinsichtlich einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein von ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Von ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeughalter die Fahrt zuließ, bzw. duldete, wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Groß Kühren: Am Samstag, 10.10.2020, gg. 11:35 Uhr, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Gemeinde Amt Neuhaus die Elbstraße in der Ortschaft Groß Kühren. Hierbei kam ihnen aus Richtung der Ortschaft Groß Banratz ein PKW Opel Vectra entgegen, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten wendeten daraufhin den Funkstreifenwagen und folgten dem Opel Vectra zwecks Kontrolle auf ein nahegelegenes Grundstück. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erst 16 Jahre alt ist und daher auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin ergab sich, dass der PKW nicht zugelassen und versichert ist. Gegen den 16jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

