POL-LG: ++ Radmuttern von Pkw gelöst ++ unter Drogeneinfluss unterwegs - Kokain und THC ++ Pkw beschädigt und geflüchtet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Betrüger ging leer aus

Ein angeblicher Mitarbeiter eines Software-Unternehmens hat am 07.10.20 vergeblich versucht einem Lüneburger einen Bären aufzubinden. Der Unbekannte rief bei dem 68 Jahre alten Lüneburger an und erklärte ihm, dass er ihm beim Beheben eines Virusbefalls seines Computers per "Team Viewer" helfen würde. Für diesen Service sollte er mit Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro zahlen. Der 68-Jährige ließ sich auf diesen obskuren Deal nicht ein und erstattete Anzeige.

Lüneburg - alkoholisiert am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bockelmannstraße, wurde am 08.10.20, gegen 00.20 Uhr, die 72-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Mitsubishi-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0.63 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Autofahrerin untersagt und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Lüneburg - Heckscheibe zerstört

Die Heckscheibe eines Renault, der in der Zeit vom 06.10.20, 23.00 Uhr, bis zum 07.10.20, 16.15 Uhr, in der Hermann-Löns-Straße abgestellt war, haben unbekannte Täter eingeschlagen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Morgen des 07.10.20 ist auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Von-Stauffenberg-Straße ein schwarzer VW Golf Kombi von einem bislang unbekannten Fahrer beschädigt worden. Der Unbekannte stieß mit seinem Fahrzeug gegen den von 09.25 bis 10.15 Uhr auf dem Parkplatz parkenden Pkw und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Anstatt sich um den Personalienaustausch zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs - Kokain und THC

Einen 49 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 07.10.20 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 14:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Kokain verliefen positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow - unter Drogeneinfluss - Urintest auf THC positiv

Einen weiteren Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 07.10.20 in der Königsberger Straße. Bei der Kontrolle des 20 Jahre alten Fahrers eines Pkw Opel stellten die Beamten gegen 18:30 Uhr die Beeinflussung fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Mitarbeiter der Stadt beleidigt - uneinsichtig bei den Vorsorgemaßnahmen - Mann weigerte sich Mund-Nasen-Schutz zutragen

Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Uelzener nach einem Vorfall auf dem Wochenmarkt in der Veerßer Straße in den Mittagsstunden des 07.10.20. Der Mann hatte sich gegen 11:20 Uhr massiv geweigert im Bereich des Wochenmarktes den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nachdem ihn ein Mitarbeiter der Hansestadt Uelzen darauf hinwies, beleidigte der 35-Jährige diesen. Neben dem Strafverfahren erwartet den Mann auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die sog. Corona-Verordnung.

Bad Bodenteich /Reinstorf - Lkw verunfallt

Der Fahrer eines Lkw aus dem Landkreis Ludwigslust verunfallte in den frühen Morgenstunden des 08.10.20 auf der Landesstraße 265 zwischen Bokel und Reinstorf. Der 63-Jährige war gegen 04:00 Uhr im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr zwei Leitpfosten und kollidierte mit zwei Bäumen. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Wrestedt - mit Pkw auf Acker überschlagen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Twingo in den frühen Morgenstunden des 08.10.20 auf der Kreisstraße 7 - Nettelkamper Straße. Die junge Frau war gegen 06:15 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, verriss das Lenkrad, schleuderte und überschlug sich auf einem angrenzenden Acker. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 08.10.20 auf der Landesstraße 250 im Bereich Hainberg. Eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf hatte gegen 07:00 Uhr zu spät bemerkt, dass sich der Verkehr vor ihr staute, so dass sie auf einen wartenden Pkw Skoda eines 32-Jährigen auffuhr. Die Frau erlitt ein HWS und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 7000 Euro.

Eimke - Radmuttern von Pkw gelöst

Wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei Ebstorf. Unbekannte hatten in der Nacht zum 07.10.20 an einem in der Straße Im Sande abgestellten Pkw VW Golf die Radmuttern von drei Reifen gelöst. Dieses wurde bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Morgenstunden des 07.10.20 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt zehn Verstöße aufgrund, Gurt-Nichtnutzung und Handynutzung. Weitere Kontrollen folgen.

