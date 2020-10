Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Polizeikontrolle" - Rumänischer Staatsbürger mit zwei Haftbefehlen ++ Einbruch in Werkhalle - Katalysatoren und Bargeld erbeutet ++ Verkehrsunfall auf der Ostumgehung ++

Lüneburg (ots)

Presse - 07.10.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der Ostumgehung - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 06.10.20 auf der Lüneburger Ostumgehung - Bundesstraße 4/209 zwischen den Anschlussstellen Lüneburg- Nord und Adendorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf aus dem Landkreis Celle hatte nach derzeitigen Ermittlungen gegen 15:15 Uhr einen Lkw MAN eines 53-Jährigen ausgebremst, so dass dieser nach links ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte der Lkw mit einem Pkw Seat Ibiza einer 31-Jährigen und drückte diesen gegen die Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Die Ermittlungen bzgl. des Verursachers aus dem Landkreis Celle wegen Verkehrsunfallflucht dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - "Polizeikontrolle" - Rumänischer Staatsbürger mit zwei Haftbefehlen

Einen Pkw Audi aus Essen (NRW) kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 06.10.20 auf dem Parkplatz Grenzweg in Amelinghausen. Bei der Kontrolle der Insassen - drei rumänische Staatsbürger - stellten die Beamten fest, dass ein 24 Jahre alter rumänischer Staatsbürger aus Gelsenkirchen aufgrund zweier örtlicher Haftbefehle (in Höhe von fast 5000 Euro) zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Lüneburg gebracht.

Lüneburg - betrunken mit E-Scooter unterwegs

Eine betrunkenen 20-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 06.10.20 in der Bahnhofstraße - Bahnsteig. Bei dem jungen Lüneburger wurden dabei gegen 22:30 Uhr ein Alkoholwert von 1,27 Promille sowie der Einfluss von Drogen - THC - festgestellt, so dass entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

Lüneburg - renitenter Mann - Sonnenschirm zu Boden geworfen - Einweisung veranlasst

Den Sonnenschirm aus dem Außenbereich eines Cafes Am Sande beschädigte ein alkoholisierter 46-Jähriger in den Nachtstunden zum 07.10.20. Der psychisch auffällige Lüneburger hatte gegen 01:00 uhr den Sonnenschirm aus den Boden gezogen und diesen zu Boden geworfen. In der Folge zeigte sich der alkoholisierte Mann weiterhin aggressiv, wurde erst in Polizeigewahrsam genommen und dann psychatrisch eingewiesen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr überwachte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 06.10.20 im Lüneburger Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten Am Springintgut insgesamt 30 Rotlicht-, Handy- und Gurtverstöße. Weitere mehr als dutzend Verstöße wurden in der Salzstraße, Am Berge und Am Sande - Durchfahrtverbot - geahndet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - junge Männer attackieren 37-Jährigen - leicht verletzt - Polizei ermittelt

Nach einem Vorfall in den frühen Abendstunden des 06.10.20 im bereich des Parkplatzes Königsberger Straße ermittelt die Polizei u.a. wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Ein 37-Jähriger war gegen 18:40 uhr mit seinem Fahrrad am Deich unterwegs, als er sah, wie einer Bekannte durch zwei junge Männer "angebaggert" wurde. Nachdem die Bekannte sich entfernt hatte, stellte der 37-Jährige die zwei Männer zur Rede. Die beiden Unbekannten griffen daraufhin den 37-Jährigen an, traten diesen und bedrohten ihn mit einer zerbrochenen Bierflasche. Die Männer ließen aufgrund von Gegenwehr von dem 37-Jährigen ab und verschwanden. Fahndungsmaßnahmen nach den beiden verliefen ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter Nr. 1: Ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze , lange Haare, bekleidet mit einer blauen Sportjacke und einer schwarzen Hose.

Täter Nr 2: Ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Figur, hellbraune, schulterlange Haare, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke, grauer Hose und einem großen schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Werkhalle - Katalysatoren und Bargeld erbeutet

In eine Werkhalle - Schrottplatz - in der Albrecht-Thaer-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.10.20 zwischen 16:45 und 08:00 Uhr ein. Die Täter konnten gewaltsam ins Gebäude gelangten und erbeuteten mehrere Katalysatoren, Werkzeuge sowie Bargeld, so dass ein Sachschaden von wenigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Barum b. Bad Bevensen - betrunken unterwegs

Einen 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 07.10.20 auf der Bundesstraße 4 im bereich Tätendorf-Eppensen. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Gifhorn stellten die Beamten bei diesem gegen 00:00 Uhr einen Alkoholwert von 1,34 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen - Geldbörse von Seniorin erbeutet - Trickdieb mit Zettel

Die Geldbörse einer 86-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 06.10.20 in der Dieterichstraße. Der Mann hatte die Seniorin gegen 16:00 Uhr mit einem Zettel in der Hand nach dem Weg gefragt und dabei unbemerkt die Geldbörse der Dame erbeuteten können.

Die Polizei mahnt um Umsicht. Transportieren Sie Ihre Wertsache am besten in geschlossenen Innentaschen am Körper.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Spiegelglas beschädigt

Das Glas des rechten Außenspiegels eines in der Alewinstraße abgestellten Pkw Skoda Fabia zerschlugen Unbekannte in der Nacht zum 06.10.20. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell