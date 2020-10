POL-LG: ++ Update(s): schwerer VU -> Transporter vs. Sattelschlepper ++ Spritzwagen kippt um ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Amt Neuhaus, OT. Laake - landwirtschaftliche Spritze kippt um - Gefahrstoffeinsatz

Zu einem Vorfall/Unfall eines landwirtschaftlichen Gespanns kam es in den Morgenstunden des 06.10.20 auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Laake und Raffatz. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein mit gut 4.000 Litern gefüllter Spritzwagen (3.800 Liter Wasser sowie Herbizid/Spritzmittel) hinter einem Traktor John Deere ins Schleudern geraten und umgekippt. Die Spritze wurde in der Folge wieder aufgerichtet und vorsorglich die Feuerwehr/Gefahrgutzug alarmiert. Verletzt wurde niemand. Die Prüfung, ob Erdreich entnommen werden muss, steht noch aus. Weitere Maßnahmen erfolgen über den Landkreis Lüneburg.

Uelzen

Bienenbüttel - Transporter kollidiert mit Sattelzug - Fahrer eingeklemmt - Bundesstraße 4 teilweise voll gesperrt

Zu einer Kollision eines Kleintransporters mit einem Sattelzug kam es in den Mittagsstunden des 06.10.20 auf der Bundesstraße 4 im bereich Bienenbüttel. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 50 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw Daimler Sprinter aus Hamburg gegen 11:00 Uhr beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße 4 einen in Fahrtrichtung Lüneburg fahrenden Sattelzug Scania aus Heide (Schleswig-Holstein) übersehen, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Der 50 Jahre alte Fahrer des Klein-Lkw wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte schwerverletzt durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Der 67- Jahre alte Fahrer des Sattelzugs erlitt leichte Verletzungen. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 4 teilweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

