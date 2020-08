Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Bagger streift Linienbus - 2 verletzte Fahrgäste

Obrigheim/Colgenstein, 17.08.2020, 09:50 Uhr (ots)

Beim Passieren einer Baustelle in der Schloss-Straße in Colgenstein schwenkte ein 44-jähriger Baggerfahrer (Kleinbagger) unaufmerksam die Baggerschaufel Richtung Fahrbahn und traf dabei den vorbeifahrenden Bus an der Fahrzeugseite. Durch zwei gesprungene Seitenscheiben erlitt eine 68-Jährige Schnittverletzungen. Eine 31-Jährige kam durch die Vollbremsung des Busfahrers zu Fall und wurde ebenfalls leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell