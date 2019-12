Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kollision mit Glasscheibe endet glimpflich

Bischofswerda (ots)

Ein eigentlich als Spaß gedachter Streich unter Freunden endete am Nikolaustag für einen 15-jährigen Deutschen mit einem Aufenthalt in der Notaufnahme. Was war passiert? Mehrere Jugendliche hielten sich am Bahnhof Bischofswerda auf. Um seinem Kumpel einen Streich zu spielen, nahm sich der 15-Jährige dessen Rucksack und rannte mit diesem in Richtung Bahnsteig 1, ohne das hinter ihm befindliche vollverglaste Wetterschutzhaus zu beachten. Und es kam, wie es kommen musste, der Jugendliche rannte gegen eine Scheibe so dass diese zerbrach und er sich an den Splittern leicht an der Hand und am Kinn verletzte. Diese Verletzungen wurden anschließend in der Notaufnahme behandelt und bis auf ein paar Pflaster, einem gehörigen Schreck und einer zerbrochenen Glasscheibe ging es doch ganz glimpflich aus.

