Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210331.2 Lohe-Rickelshof: Einbruch in Lohe-Rickelshof

Lohe-Rickelshof (ots)

Am Dienstag ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lohe-Rickelshof gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Im Zeitraum von 15.50 Uhr bis 16.25 Uhr suchten Einbrecher ein Haus im Bruno-Nielsen-Ring auf und stiegen gewaltsam über die Terrassentür in das Objekt ein. Sie richteten dabei einen erheblichen Sachschaden an und entwendeten zwei Zigarettenschachteln im Wert von vierzehn Euro. Zu möglichem weiteren Stehlgut konnten noch keine Angaben seitens des Geschädigten gemacht werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/940.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell