Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Alkoholisierter 43-Jähriger greift Radfahrer an

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten am Mittwoch gegen 19:05 Uhr im Bereich der Carl-Benz-Straße in Bissingen nach einem Tatverdächtigen. Ein Anrufer hatte mitgeteilt, dass ein Betrunkener einen Radfahrer angegriffen habe und es vor Ort zu einem Tumult gekommen sei.

Die Polizisten trafen zunächst nur auf den 33-jährigen Geschädigten und einen Zeugen. Dieser schilderte den Beamten, dass er gerade auf dem Nachhauseweg vom Bahnhof war, als ihn in der Carl-Benz-Straße ein augenscheinlich alkoholisierter Fußgänger im Vorbeifahren unvermittelt angegriffen hätte. Der Unbekannte, der den 33-Jährigen gepackt und geschlagen habe, sei nach der Attacke in Richtung Daimlerstraße gelaufen.

Polizeikräfte entdeckten in der Daimlerstraße dann einen offensichtlich alkoholisierten 43-Jährigen, der sich hinter einem Gebüsch versteckte. Gegenüber den Beamten räumte der Mann den Angriff ein, der aufgrund der Hautfarbe des 33-Jährigen erfolgt sein soll.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen auf richterliche Anordnung über Nacht in Gewahrsam und brachten ihn auf die Dienststelle. Der 43-Jährige, der einen Atemalkoholtest verweigerte und auch in der Zelle randalierte, verhielt sich während den gesamten polizeilichen Maßnahmen gegenüber den Polizisten unkooperativ und sehr aggressiv. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell