Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 23-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Böblingen beschlagnahmten am Mittwochabend den Führerschein eines 23-Jährigen, der sich zuvor eine Verfolgungsfahrt mit ihnen geliefert hatte. Die Polizisten, die gegen 18.00 Uhr mit einem zivilen Dienstfahrzeug an einer roten Ampel in der Südrandstraße in Leonberg standen, konnten beobachten wie ein BMW-Fahrer mit quietschen Reifen vom Gelände einer Tankstelle driftete und in Richtung der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West davon fuhr. Am Zivilfahrzeug wurden hierauf Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet und die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der BMW-Lenker beschleunigte nun stark und überholte, trotz Gegenverkehr, fuhr über Sperrflächen sowie durchgezogene Linien. Hierbei war er mitunter mit mehr als 150 km/h unterwegs. Die halsbrecherische Fahrweise setzte er in der Renninger Straße und der Geislinger Straße fort. Im Wohngebiet "Ezach", in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben ist, war der BMW mehr als doppelt so schnell unterwegs. In der Riedstraße musste der Fahrer den PKW verlangsamen, worauf die Beamten aufschließen konnten. Im Zuge dessen hielt der 23-Jährige, nach einer etwa vier Kilometer langen Flucht, an. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Während der Kontrolle ergaben sich keine Hinweise auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln oder Alkohol. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet wurden und bittet diese, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell