Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fußgänger angefahren - Zeugenaufruf

Hamm (Sieg)Hamm (Sieg) (ots)

Am Samstag, 09.01.2021 um ca. 08:30 Uhr ereignete sich bei Hamm (Sieg) auf der B 256 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. In einer unübersichtlichen Kurve außerhalb der Ortschaft wurde der 77-jährige Fußgänger von einem roten Kleinwagen gestreift, der von Au Richtung Hamm unterwegs war. Der Fußgänger kam durch die Berührung zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte unter der 02681-946-0 oder per E-Mail an die pialtenkirchen@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell