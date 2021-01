Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Kasbach-OhlenbergKasbach-Ohlenberg (ots)

Am Freitag, den 08.01.21, erhielt die Polizeiinspektion Linz gegen 16:00 Uhr Kenntnis einer vermissten Person im Bereich Kasbach-Ohlenberg. Bei der Vermissten handelte es sich um eine Frau aus Königswinter, die durch ihre Angehörigen in einem angrenzenden Steinbruch vermutet wurde. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit, starken Schneefalls und Temperaturen um den Gefrierpunkt wurde sowohl der Polizeihubschrauber, als auch die Feuerwehr zu den Suchmaßnahmen herangezogen. Glücklicherweise konnte die Frau durch einen zufällig vor Ort befindlichen Jäger abseits der befestigten Wege in hilfloser Lage aufgefunden werden. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde die unterkühlte Frau zur weiteren Überwachung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

