Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (188/2020) Einbruch in Bovenden

Göttingen (ots)

Bovenden, Rathausplatz in der Nacht zu Samstag, 23. Mai 2020

BOVENDEN (mb) - Einbrecher haben sich in der Nacht zu Samstag (23.05.2020) gewaltsam Zutritt in das Zustellzentrum der Post am Rathausplatz in Bovenden verschafft.

Ersten Erkenntnissen zufolge durchwühlten sie die Räumlichkeiten und öffneten sämtliche Pakete und Warensendungen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 22. Mai 2020, gegen 17.45 Uhr und Samstag, 23. Mai 2020, gegen 06.10 Uhr.

Die Polizei Göttingen ermittelt und bittet, Beobachtungen oder Hinweise unter der Telefonnummer 0551/491-2115 mitzuteilen.

