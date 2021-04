Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 8

Stuttgart: 25.000 Euro Sachschaden durch Metallschrott auf der Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund von mangelhafter Ladungssicherung hat ein 52-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 6:15 Uhr auf der A8 Stuttgart-München zwischen dem Stuttgarter Kreuz und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen mehrere hundert Kleinteile Metallschrott verloren, die sich auf einer Länge von etwa 200 Metern über die gesamte Fahrbahn verteilten. Während der 52-Jährige auf dem Standstreifen anhielt, konnten sechs nachfolgende Autofahrer den Teilen nicht mehr ausweichen, was Beschädigungen an Stoßstangen, Scheinwerfern, Windschutzscheiben und Unterböden zur Folge hatte. Alle Fahrzeuge blieben aber fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Zur Reinigung musste die Richtungsfahrbahn München für etwa 25 Minuten gesperrt werden.

