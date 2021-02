Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitsüberwachung

Speyer (ots)

Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde in der Armbruststraße in Speyer der Schwerpunkt einer Verkehrsüberwachung auf den Bereich der Geschwindigkeitskontrolle gelegt. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen konnten acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Der Höchstwert lag bei 48 km/h bei erlaubten 30 km/h. Daneben wurde am gestrigen Morgen der Schulweg an den Schulen im Vogelgesang sowie an der Salierschule überwacht, ohne dass es hierbei zu besonderen Beanstandungen kam.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell