Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung

Dudenhofen (ots)

Am Donnerstag führten Beamte der Polizei Speyer im Zeitraum von 09:30 Uhr und 10:45 Uhr Verkehrskontrollen in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen durch. Bei 20 kontrollierten Fahrzeugen, wurden vier Mängelberichte ausgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell