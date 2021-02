Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Beschädigte Werbeaufsteller

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 24.02.2021 gegen 23:10 Uhr schmeißen drei bislang unbekannte jugendliche Täter Gegenstände in der Speyerer Straße in Frankenthal umher. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Personen nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden mehrere Werbeaufsteller aus der Verankerung gerissen, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

