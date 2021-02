Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sturz mit dem Fahrrad?

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 24.02.2021 gegen 14:30 Uhr wird eine 25-Jährige im Neumayerring in Frankenthal im bewusstlosen Zustand neben einem Fahrrad liegend gemeldet. Beim Eintreffen der Streife und des Rettungsdienstes war die junge Dame wieder ansprechbar, allerdings fehlte ihr die Erinnerung an die letzten Minuten. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort konnte letztlich nicht abschließend geklärt werden, ob die Frau beim Fahrradfahren stürzte oder anderweitig auf den Boden gelangte. Die 25-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung und sucht Zeugen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

