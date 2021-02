Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Personengruppe raubt Geldbeutel und Smartphone

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Vermutlich in Welschgasse in Frankenthal kam es am 24.02.2021 gegen 10:30 Uhr zu einem möglichen Raub zum Nachteil eines 29-Jährigen. Der Geschädigte teilte mit, dass er von mehreren Personen zusammengeschlagen worden wäre. Im Anschluss hätten die Täter ihm den Geldbeutel und ein Smartphone abgenommen. Neben 200 Euro Sachwerten erlitt der 29-Jährige auch leichte Verletzungen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung und sucht Zeugen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell