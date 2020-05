Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahrzeug mit überladenem Anhänger überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Longkamp, B50neu, Hochmoselübergang (ots)

Am Morgen des gestrigen Samstages, 30.05.2020 befuhr eine 53-jährige Frau aus Morbach die B50neu in Richtung Wittlich. Noch vor dem Hochmoselübergang kam das Gespann aus PKW und Anhänger vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens am Anhänger ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Anhänger überladen ist. Eine anschließende Verwiegung ergab, dass der Anhänger mit 900 kg beladen wurde, was einer Überladung von 42 % entspricht. Die Fahrerin erwartet daher ein höheres Bußgeld. Für die Unfallaufnahme war die B50neu in Richtung Wittlich für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Im Einsatz waren 3 freiwillige Feuerwehren der Umgebung, Notarzt und Rettungswagen sowie jeweils eine Streife der PI Bernkastel-Kues und PASt Schweich.

Die Polizei weist daher nochmals ausdrücklich darauf hin, dass eine solche Überladung, insbesondere kleinerer Anhänger bis 750 kg ohne eigene Bremse, eine erhebliche Gefahr insbesondere für die Fahrzeugführer selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502/9165-0

E-Mail: pastschweich.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell