Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Holztransporter erneut viel zu schwer auf BAB A-1 unterwegs - Fahrer ist völlig uneinsichtig

Bild-Infos

Download

Wittlich/Flussbach (ots)

Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der Polizeidirektion Wittlich stoppten am gestrigen Tage einen Holztransporter auf dem Parkplatz Flussbach an der BAB A-1. Der Führer des Fahrzeugs war von den Beamten erst im Januar dieses Jahres mit einem deutlich überladenen Holztransporter (fast 50 t) ebenfalls auf der BAB A-1 bei Wittlich angehalten und beanstandet worden. Wie im Januar, bestätigte sich auch aktuell bei einer Verwiegung der Verdacht einer deutlichen Überladung des Holztransporters. Am gestrigen Tage wurde das Langholzfahrzeug mit knapp 46,5t verwogen. Der Fahrer verhielt sich sehr unkooperativ und zeigte wenig Verständnis für die Maßnahmen der Polizei. Aufgrund der wiederholten Verstöße gegen Ladungsbestimmungen und weil er Weisungen von Polizeibeamten nicht beachtete, erwartet den Fahrer nun ein hohes Bußgeld. Darüber hinaus werden auch strafrechtliche Aspekte geprüft. Das Unternehmen erwartet derweil ein Bußgeld wegen der Überladung des Holztransportes.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Polizeidirektion Wittlich

Zentrale Verkehrsdienste

Zur Polizeischule

54516 Wittlich

Tel.: (06571) 9152-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell