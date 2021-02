Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Mittwochabend führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Speyer am St.-Guido-Stiftsplatz im Zeitraum von 19:50 Uhr bis 20:40 Uhr Verkehrskontrollen durch. Bei elf kontrollierten PKW Fahrern wurde in drei Fällen der Führerschein nicht mitgeführt. Des Weiteren machten zwei von fünf Fahrradfahrern trotz Dunkelheit nicht von ihren lichttechnischen Vorrichtungen Gebrauch. Die Betroffenen wurden verwarnt, Mängelberichte wurden ausgestellt.

Bei allen anderen Verkehrsteilnehmern gab es keinerlei Beanstandungen bzgl. der Verkehrssicherheit oder ihrer Fahrtauglichkeit.

