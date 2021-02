Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur Meldung vom 22.02.2021, 15.59 Uhr

Altkreis Aurich (ots)

Nachtrag: Der Verkehrsunfall in Aurich-Extum ereignete sich am Sonntag (nicht Samstag).

Nachfolgend die korrigierte Meldung:

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einer jugendlichen Radfahrerin kam es am Sonntag im Kreisverkehr in Aurich-Extum. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr an der Einmündung Dreekamp. Der unfallverursachende Rollerfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte und verletzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Rollerfahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

