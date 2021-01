Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw überschlagen - ein Leichtverletzter

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag (17.01.2021) kurz vor 02.00 Uhr an der Einfahrt zur Unterführung des Gebhard-Müller-Platzes in Fahrtrichtung Stadtmitte ereignet hat, ist eine Person leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Ein 21-Jähriger kam mit seinem Pkw Opel aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik.

