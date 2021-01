Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermisstensuche nach 68-jährigem Mann

Stuttgart-West (ots)

Ein demenzkranker, orientierungsloser 68-jähriger Mann entfernte sich am Freitagmittag (15.01.2021) gegen 13.30 Uhr unbemerkt aus einer Tagesklinik an der Rötestraße, in welcher er tagsüber stationär untergebracht ist. Die Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, verliefen zunächst ergebnislos. Nachdem einem Zeugen am frühen Samstagmorgen (16.01.2021) gegen 04.10 Uhr in Stuttgart-Freiberg ein orientierungsloser Mann aufgefallen war, stellten Polizeibeamte bei der Überprüfung fest, dass es sich hierbei um den Vermissten aus der Rötestraße handelte. Der Mann wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.

