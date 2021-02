Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Brand auf Campingplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Brand auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz in Neuharlingersiel ist es am Montagabend erneut zu einem Brandgeschehen gekommen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.50 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Wohnwagen auf Dauerstellplätzen in Brand und wurden vollständig zerstört. Vier weitere Wohnwagen wurden durch die Hitzeentwicklung erheblich beschädigt und sind nicht mehr nutzbar. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 50.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell