POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 21.02.2021

Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 21.02.2021

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener PKW-Führer

Am Samstagabend, gegen 18:05 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Aurich auf der Brockzeteler Straße ein 51jähriger PKW-Führer aus Aurich im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer war den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Grund für das Fahrverhalten stellte sich im Rahmen der Kontrolle schnell heraus, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.

Altkreis Norden

Norden - Geschädigter zu einem Fahrraddiebstahl gesucht

Am Samstag gegen 23:10 Uhr wurde eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus Norden durch Polizeibeamte im Stadtgebiet überprüft. Es stellte sich heraus, dass das von der jungen Frau benutzte Fahrrad im Bereich der ARAL-Tankstelle an der Norddeicher Straße von ihr entwendet worden war. Das Fahrrad soll nach Angaben der 21-Jährigen nicht gesichert gewesen sein. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad des Hersteller BULLS mit einer Nabenschaltung und der Rahmennummer SA80749924. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ein möglicher Geschädigter wird gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Norden - Ladendieb gestellt

Am Samstag gegen kurz vor 22:00 Uhr wurde der Polizei ein Ladendiebstahl im Kaufland (Norder Tor) mitgeteilt. Wie sich herausstellte, hatte dort ein 22-jähriger Mann mehrere Tabakwaren in seinem Rucksack versteckt und wollte mit diesen das Geschäft verlassen. Er wurde durch Mitarbeiter des Kaufhauses, die den Diebstahl beobachtet hatten, daran gehindert. Gegen den Mann ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Norden - Gewahrsamnahme unumgänglich

Ein Einsatz der Polizei wegen Streitigkeiten endete für einen 24-jährigen Mann aus Norden in der Nacht zum Sonntag gegen 02:00 Uhr in der Enno-Hektor-Straße in einer polizeilichen Gewahrsamszelle. Dem alkoholisierten Mann wurde zunächst vor Ort mehrfach ein Platzverweis erteilt, dem dieser allerdings nicht nachkommen wollte. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme wurde er daher in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Zudem wird er die Kosten seiner Unterbringung bezahlen müssen.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Diverse Coronaverstöße

Im Laufe des Samstages wurden dem Polizeikommissariat Wittmund auf unterschiedlichsten Wegen diverse Verstöße gegen die Coronaverordnung mitgeteilt, die geahndet werden mussten. So wurden die Beamten am Samstagmittag nach Esens entsandt, wo eine Familienfeier mit 8 Erwachsenen Personen aus mindestens 4 verschiedenen Haushalten ohne Mundschutz und ausreichend Abständen stattfand. Dementsprechend wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Ähnlich verhielt sich das am Samstagabend in Wittmund, wo 9 Personen zusammenkamen und in Blomberg, wo eine Feier mit 7 Personen aufgelöst werden musste. Zudem wurden diverse Wohnmobilisten an den Sielorten Harlesiel und Bensersiel festgestellt, die dort bereits ihre Zelte zum Verweilen aufgestellt hatten. Auch hier mussten diverse Anzeigen und Platzverweise ausgesprochen werden.

Dunum - Müllentsorgung

Bislang unbekannte Täter entsorgten am Samstag an der Hauptstraße in Dunum mehrere Altreifen am Straßenrand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund zu melden (04462-9110)

