Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 20.02.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland -Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitagmittag, gegen 12:45 Uhr, beabsichtigte ein 54jähriger aus Frankfurt mit seinem Transporter von der Schöpfwerkstraße kommend die Emder Straße (B210) zu queren und geradeaus in die Gewerbestraße einzufahren. Hierbei übersah er den, vorfahrtsberechtigten, PKW Ford eines 24jährigen aus Haren, welcher die Emder Straße aus Rtg. Emden kommend in Rtg. Aurich befuhr, es kam zum Anstoß. Durch den Aufprall wurden der 24jährige und seine 25jährige, ebenfalls aus Haren stammende, Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000,-EUR geschätzt. Für ca. eine Stunde wurde die Emder Straße in Höhe Schöpfwerkstraße zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge gesperrt, der Verkehr über die Gewerbestraße umgeleitet.

Aurich/Schirum - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Mittwoch, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Gewerbebetriebes in Schirum, Tjüchkampstraße, ein blauer VW Passat durch einen anderen PKW, vermutlich beim ein- oder ausparken, an der linken Seite der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Streit eskaliert

Was zunächst als verbaler Streit begann, mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Am Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, gerieten im südbrookmerlander Ortsteil Victorbur ein 20jähriger und ein alkoholisierter 30jähriger Mann miteinander in Streit, dieser eskalierte in Form einer wechselseitigen Körperverletzung als die Männer gegenseitig aufeinander einschlugen. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete der 30jährige zunächst vom Tatort, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten im Rahmen der Fahndung stark durchnässt auf einem angrenzenden Feld aufgefunden werden. Da der 30jährige Gesichtsverletzungen erlitten hatte wurde dieser vorsorglich mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - PKW beschädigt

Am Freitagvormittag, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Busbahnhofes am Amaryllisweg in Wiesmoor ein schwarzer PKW Renalut Captur beschädigt. Hier wurde, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, der Lack der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Mögliche Zeugen des Vorganges werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel. 04944/914050 zu melden.

Altkreis Norden

Großheide - Party aufgelöst

In der Freitagnacht musste die Polizei eine angezeigte Party mit mehreren Teilnehmern an einer Anschrift in Großheide aufsuchen und im Rahmen der Folgemaßnahmen entsprechend auflösen. Vor Ort wurden Personen aus insgesamt vier Haushalten festgestellt. Als Partyraum diente unter anderem die Garage, sowie das Wohnzimmer im Wohnhaus. Auf die Partygäste wartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

Norden - Unklarer Feuerschein

Ein Sicherheitsdienst im Gewerbegebiet Süderneuland meldete der Polizei am frühen Freitagabend einen undefinierbaren Feuerschein in der Böttcherstraße. Durch eine Nahbereichsabsuche konnte die Polizei schließlich die Ursache feststellen. Durch einen Anwohner wurde in einer Feuerschale lediglich naturbelassenes und trocknes Holz verfeuert.

Norden - Betriebserlaubnis erloschen

Ein männlicher Fahrzeugführer führte am Freitagabend im Bereich des Hafens einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, welcher aufgrund div. baulichen Veränderungen, u. a. am Fahrwerk, über keine Betriebserlaubnis verfügte bzw. diese erloschen war. Eine Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens wurde dem Fahrzeugführer bekanntgegeben.

Landkreis Wittmund

-kein Beitrag-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell