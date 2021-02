Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto beschädigt +++ Norden - Betrunken Rad gefahren

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag in Norden ein VW Cabrio beschädigt. Der Täter zerstörte nach ersten Erkenntnissen die Beifahrerscheibe das Verdeck des Wagens. Zu einem Diebstahl kam es in dem Zusammenhang offenbar nicht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 6.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Kleine Hinterlohne. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken Rad gefahren

Ein 24-jähriger Mann war in der Nacht zu Freitag betrunken mit dem Fahrrad in Norden unterwegs. Die Polizei hielt den Radfahrer gegen 1 Uhr auf der Heerstraße an, weil er in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Dem 24-Jährigen aus Norden wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

