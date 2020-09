Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Riskantes Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nur durch die schnelle Reaktion eines 69-jährigen Autofahrers konnte am Dienstag gegen 12:00 Uhr eine Kollision auf der L546 verhindert werden. Der Mann fuhr mit seinem BMW von Reilingen in Richtung Neulußheim als er wegen einem landwirtschaftlichen Fahrzeug seine Geschwindigkeit verringern musste. Aufgrund der Verkehrssituation war ein überholen nicht möglich. Plötzlich setzte ein hinterherfahrender LKW zu einem Überholmanöver an und fuhr an dem BMW vorbei, als er einen entgegenkommenden Smart bemerkte und daraufhin zurück auf die rechte Spur zog. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte der Autofahrer eine Kollision mit dem LKW knapp verhindern, ebenso konnte durch die Reaktion auch der Zusammenstoß des LKW mit dem entgegenkommenden Smart verhindert werden.

Zeugen und Geschädigte, speziell der erwähnte Smart Fahrer, werden gebeten sich beim Polizeiposten St. Leon-Rot, unter der Telefonnummer 06227-881600, oder beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

