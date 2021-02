Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Baucontainer beschädigt +++ Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Aurich - Auffahrunfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Baucontainer beschädigt

Im Wallster Postweg in Aurich haben Unbekannte einen Baucontainer beschädigt. Zwischen Freitag, 12.02.2021, und Montag, 15.02.2021, rissen die Täter Teile der Holzfassade ab. Sie verursachten einen Schaden im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Mercedes-Fahrer war in der Nacht zu Freitag in Aurich ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamtinnen und Beamten den 33-Jährigen um kurz nach 1 Uhr auf der Esenser Straße an. Sie stellten fest, dass er das Fahrzeug führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem ergab sich vor Ort der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr in Aurich-Walle. Eine Skoda-Fahrerin und eine Fiat-Fahrerin fuhren nacheinander auf dem Wallster Weg, als die 44-jährige Frau mit dem Skoda nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Sie bremste ab, was die nachfolgende 51-jährige Frau mit dem Fiat offenbar übersah. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

