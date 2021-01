Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesuchtem Garagendieb wird Garage zum Verhängnis

Hamm-Mitte (ots)

Dem beherzten Eingreifen eines 44-Jährigen Hammers ist es zu verdanken, dass ein gesuchter Dieb am Montag, 25. Januar, in einer Garage an der Königgrätzerstraße festgenommen werden konnte.

Ein lautes Geräusch schreckte eine Anwohnerin kurz vor Mitternacht auf. Sie schaute daraufhin aus dem Fenster in den Garagenhof und konnte einen verdächtigen Mann in der Garage eines Nachbarn entdecken.

Der umgehend informierte Nachbar zögerte nicht lange, ging zu seiner Garage, schloss das Tor und sperrte den Eindringling bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten ein. Die nahmen den polizeibekannten 32-Jährigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Vor der Garage hatte der Dieb bereits ein Fahrrad und eine Werkzeugkiste zum Abtransport bereit gestellt.

Gegen den Festgenommenen bestand zudem ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen einer Vielzahl von Ladendiebstählen. Inwieweit der 32-Jährige für zurückliegende Diebstähle aus Garagen verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.(hei)

