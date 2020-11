Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gefahrguttransportes

Am 03.11.2020, 07.56 Uhr ereignete sich in Westeremstek auf der Alten Bundesstraße in Fahrtrichtung Emstek ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Tanklastwagens. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Cloppenburger Rettungswagens überholte mit Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) am Unfallort einen Tanklastwagen. Als er sich in Höhe der Fahrerkabine des von einem 32 Jahre alten Fahrers gesteuerten Tanklastwagens einer Emsteker Firma befand, kam dieser nach rechts in die Berme. Der Tanklastwagen kam so schräg zum Stillstand, dass er drohte nach rechts in die Berme zu kippen. Der Tanklastwagen hatte Dieselkraftstoff/Heizöl im Tank. Die FFW Emstek (Gefahrgutzug) rückte aus, um die Bergung des Tanklastzuges zu sichern. Ebenfalls vor Ort eingesetzt wurden Kräfte des THW Cloppenburg, um bei einem möglichen Gefahrgutaustritt den Schaden einzudämmen. Die Straßenmeisterei sperrte die Straße, um andere Verkehrsteilnehmer von den Bergungsarbeiten fernzuhalten. Die Sperrung konnte um ca. 15.10 Uhr aufgehoben werden. Gefahrgut trat nicht aus.

