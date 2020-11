Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Diebstahl einer Kiste Bier Am Montag, 02.11.2020, 16.25 Uhr entwendeten in Vechta in der Straße Buschkamp zwei Personen aus einem Carport eine Kiste Bier. Die beiden Minderjährigen (13 und 14 Jahre alt) - beide in Vechta wohnhaft - wurden bei ihrer Tat beobachtet. Sie konnten identifiziert werden.

Diebstahl von Werkzeug aus einem Rohbau In der Zeit von Sonntag, 01.11.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 11.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Rohbau in Damme, Steinstraße diverses Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von 2480,-EUR. Zeugenhinweise sind an die Polizei Damme unter der Rufnummer 05491-999360 zu richten. Einbruchsdiebstahl aus einem Eiscafe In der Zeit von Sonntag, 01.11.2020, 22.30 Uhr bis Montag 02.11.2020, 10.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Langförden durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Eiscafe zu gelangen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden von 250,- EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter der Rufnummer 04441-943-0.

Sachbeschädigung In der Zeit von Donnerstag, 29.10.2020, 22.30 Uhr bis Donnerstag, 29.10.2020, 23.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter im Backhaus der Kardinal-von-Galen-Stiftung in Dinklage eine Hinweistafel und einen antiken Türgriff. Es entstand ein Sachschaden von 400,-EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dinklage unter der Rufnummer 04443-97749-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti Am Samstag, 31.10.2020, 09.28 Uhr besprühten Täter mit blauer Sprühfarbe die Wand einer Tiefgaragenzufahrt in Lohne, Schlesierstraße. Zeugenhinweise sind an die Polizei Lohne unter der Rufnummer 04442-80846-0 zu richten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Montag,02.11.2020, 07.20 Uhr ereignete sich in Bakum, Essener Straße ein Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Haren musste verkehrsbedingt halten. Ein 56 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Emmen (NL) musste hinter ihm abbremsen. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges aus Garrel nahm die Situation zu spät wahr und bremste stark. Eine Kollision konnte er nicht verhindern und schob die beiden Pkw aufeinander. Im Pkw niederländischen Pkw wurde zwei Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000,-EUR

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, 02.11.2020, 15.10 Uhr ereignete sich in Bakum, Harmer Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein 37 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Bakum verletzt wurde. Ein aus der Rudolf-Diesel-Straße einbiegender 60 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Polen übersah den Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 600,- EUR.

Verkehrsunfallflucht Am Montag, 02.11.2020, 06.35 Uhr bis 02.11.2020, 16.35 Uhr touchierte in Vechta, Kopernikusstraße ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von 500,-EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta 04441-9430-0.

Verkehrsunfall Am Montag, 02.11.2020, 19.00 Uhr ereignete sich in Steinfeld, Am Riedenbach ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von 5000,-EUR. Ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Steinfeld fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm rechts abbiegende 36 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Steinfeld.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Am Montag, 02.11.2020, 19.10 Uhr, ereignete sich in Vechta Friesenstraße Einmündung Lohner Straße ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Ein 22 Jahre alter Pkw Fahrer aus Diepholz wollte von der Friesenstraße nach rechts in die Lohner Straße abbiegen. Dabei übersah er den 63 Jahre alten Radfahrer aus Vechta. Dieser wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 200,-EUR.

Damme - Verkehrsunfall Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme befuhr am Montag, um 11.38 Uhr die Straße Am Sportplatz und beabsichtigte auf den Hof in Höhe Hausnummer 6 aufzufahren. Daraufhin verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit, setzte den Fahrtrichtungsanzeiger und holte leicht nach rechts aus. Dies deutete ein nachfolgender 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Quernheim falsch und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und einen Sachschaden in Höhe von 1.000,00 EUR.

Damme - Diebstahl von zwei Pedelecs In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20.00 Uhr und 09.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage an der Reselager Straße zwei verschlossene Pedelecs. Die Fahrräder mit 10-Gang Kettenschaltung haben einen Wert von 5.000,00 EUR.

