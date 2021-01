Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Sternstraße

Hamm-Mitte (ots)

Die Fahrer zweier Mercedes-Benz sowie eines Audi A3 lieferten sich in den Abendstunden des Sonntages, 24. Januar, ein Rennen auf der Sternstraße. Gegen 19.50 Uhr fielen die drei Autos einer Streifenwagenbesatzung auf, als sie bei einem Wechsel auf Grünlicht an einer Ampel mit lauten Motorengeräuschen und quietschenden Reifen anfuhren. Trotz Blaulicht verlor die Polizei zunächst den Sichtkontakt, konnte aber die Fahrzeuge anschließend an der Kreuzung am Allee-Center anhalten und kontrollieren. Gegen die drei Fahrer im Alter von 21, 22 und 23 Jahren werden nun Strafverfahren eingeleitet. Alle Fahrzeuge und mitgeführten Führerscheine wurden beschlagnahmt.(mw)

