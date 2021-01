Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person

Hamm-Wiescherhöfen (ots)

Am Sonntag, 24. Januar 2021, wurde ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Hamm bei einem Alleinunfall leicht verletzt. Gegen 11.05 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem Pkw die Weetfelder Straße in Fahrtrichtung Norden und kam in einer Rechtskurve, unweit der Einmündung zur Rathenaustraße, nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und touchierte anschließend einen Baum. Die Fahrt endete auf einem angrenzenden Acker. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 4300 Euro beziffert.(mw)

