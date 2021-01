Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Süden (ots)

Ein 92-Jähriger wurde am Samstag, gegen 17.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße schwer verletzt. Der Senior befuhr die Werler Straße mit einem Opel Astra in südliche Fahrtrichtung. Etwa in Höhe der Straße Am Pilsholz fuhr er auf den verkehrsbedingt stehenden Ford Kuga einer 63-jährigen Frau auf. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er verblieb stationär. Sein Pkw ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17500 Euro. (ag)

