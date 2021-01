Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Feuer in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten in der Nacht zu Samstag, gegen 4.10 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in der Schillerstraße. Aus bisher ungeklärten Gründen entstand das Feuer in der Dachgeschoßwohnung des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell