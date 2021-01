Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kleinkraftradfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitag, 22. Januar, gegen 17.32 Uhr flüchtete ein bisher unbekannter Kleinkraftradfahrer von der Berliner Straße in Höhe Joseph-Haydn-Straße.

Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der Berliner Straße in Richtung Osten. Ein Kleinkraftradfahrer kam dem Mercedes-Fahrer auf der Berliner Straße entgegen. Der 63-Jährige bog links in die Joseph-Haydn-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad. Der Fahrer stürzte zu Boden. Unmittelbar danach setzte er sich wieder auf sein Moped und flüchtete in Richtung Osten.

Bei dem Fahrer des Kleinkraftrades soll es sich vermutlich um einen Jugendlichen handeln. Dieser ist zirka 1,70 - 1,75 Meter groß und trug zum Unfallzeitpunkt dunkle Kleidung. Bei dem Kleinkraftrad soll es sich um ein älteres, dunkelrotes Modell gehandelt haben, welches kein Kennzeichen hatte.

Es ist wahrscheinlich, dass sich der Fahrer des Kleinkraftrades bei dem Unfall verletzt hat. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen oder eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu schreiben. (be)

